Marco Pantani, il servizio de Le Iene. Tutto quello che non torna: suicidio o omicidio? | Video

E' andato in onda in tv lo speciale de Le Iene di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese su Marco Pantani. Una puntata nella quale viene portato alla ribalta tutto ciò che non torna sulla morte del campione di ciclismo per suicidio. Vengono evidenziati i dubbi su quelle maledette analisi (manomesse dalla camorra?) che hanno fermato il Pirata al Giro e quelli sulla morte: suicidio o omicidio? Dai soldi per la droga che non sarebbero stati trovati, alla scena del ritrovamento del cadavere. Il programma, con testimonianze, solleva alcune questioni che andrebbero chiarite.

(Clicca qui e guarda il video del programma)