In un giorno 15 neonati, il record dell'ospedale di Cremona dopo i mesi di emergenza Covid

Cremona torna a sorridere. Nell'arco di 24 ore, dal pomeriggio di venerdì al pomeriggio di sabato, all'ospedale Maggiore della città del torrone sono nati 15 bambini (10 femmine e 5 maschietti). Un evento eccezionale - c'è stato anche un parto gemellare - che accade dopo i giorni bui dell'emergenza Coronavirus che la struttura lombarda ha dovuto affrontare da fine febbraio. L'ultimo dei neonati è venuto alla luce in una stanza di degenza dello stesso reparto, ovviamente con l'assistenza di ostetriche e medici, in quanto in sala parto non c'era più posto. Commozione, orgoglio e felicità nella struttura ospedaliera dopo settimane difficili e complicate.