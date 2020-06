Mara Venier, l'abbraccio con Romina Power a Domenica In può costare caro: proposta di multa

30 giugno 2020 a

Un abbraccio in diretta tv che può costare caro. Una multa. E' il provvedimento che viene proposto per Mara Venier. Nell'ultima puntata di Domenica In zia Mara ha abbracciato Romina Power, un gesto che ha fatto subito discutere in un nomento dove vanno rispettate le norme anti-covid. Michele Anzaldi si è espresso duramente con un lungo post su Facebook, nel quale ha condannato quanto è accaduto in diretta tv.

Il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha espresso tutto il suo dissenso per quanto si è verificato nel corso dell'ultima puntata dello show domenicale d Rai1. La prima ospite della puntata era Romina Power, reduce dalla perdita della sorella Taryn, ragion per cui nel momento di salutarsi la conduttrice non ha esitato ad abbracciare la cantante, nonostante le norme imposte dall'emergenza sanitaria. Michele Anzaldi, quindi, ha paventato la possibilità di un esplicito provvedimento da parte della Rai nei confronti della conduttrice:

"Mara Venier con il suo comportamento di fronte a milioni di telespettatori mette a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus.... Il Cda Rai, a maggior ragione dopo la dura presa di posizione del consigliere Laganà, affronti la vicenda e valuti se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice."