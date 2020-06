Ex grifone tra gli ultimi a vedere Marco Pantani prima della morte, ma non è stato mai sentito dagli inquirenti

Nicola Uras 30 giugno 2020 a

Un ex calciatore del Perugia e del Gualdo è stato tra gli ultimi a vedere Marco Pantani prima di morire il 14 febbraio 2004. Lo raccontano Le Iene nello speciale sul campione di ciclismo capace di vincere, nel 1998, prima il Giro d'Italia e poi il Tour de France. L'ex grifone in questione è Pasquale Traini che ha vestito la maglia del Grifo per due stagioni, dal 1991 al 1993, biennio in cui mise a segno 22 reti diventando l'eroe di Foggia e della promozione in B poi svanita in Tribunale. Dopo l'esperienza in biancorosso un altro biennio in Umbria, al Gualdo (12 gol). Traini - originario di Nereto, in Abruzzo - dopo la carriera da calciatore si è stabilito a Rimini dove ha aperto un bar-gelateria. Locale in cui Marco Pantani, il giorno prima di morire, prese un caffé. Traini però non è stato mai ascoltato dagli inquirenti e ha raccontato l'episodio - che cambierebbe totalmente lo scenario ricostruito da chi ha fatto le indagini - proprio davanti alle telecamere de Le Iene.