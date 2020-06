Alex Zanardi, prossime ore decisive dopo il secondo intervento alla testa

29 giugno 2020 a

a

a

Ore decisive per Alex Zanardi che oggi è stato operato alla testa per la seconda volta. Domani pomeriggio è atteso un bollettino sulle sue condizioni che, dopo l'intervento al cervello durato due ore e mezzo, restano stabili dal punto di vista cardiorespiratorio e metabolico, ma gravi dal punto di vista neurologico (la prognosi rimane riservata). L'operazione è stata resa necessaria in seguito a una tac di controllo che aveva evidenziato un'evoluzione. dello stato del campione paralimpico. L'equipe medica che lo segue ha comunque sottolineato come l'intervento fosse comunque tra le ipotesi.

Video su questo argomento Alex Zanardi sottoposto a un secondo intervento neurologico: ecco il bollettino medico dopo l'operazione

Zanardi è rimasto gravemente ferito in un incidente con la sua handbike lo scorso 19 giugno dopo un terribile impatto contro un camion, vicino a Pienza.