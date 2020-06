Coronavirus in Italia, 6 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso dal 28 febbraio

29 giugno 2020 a

a

a

Si registrano in Italia 6 vittime legate al Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 28 febbraio secondo i dati comunicati dal ministero della Salute. Sono 126 lunedì 29 giugno i nuovi casi: il dato è in discesa rispetto a domenica 28, quando erano stati 174. Il numero totale dei casi sale a 240.436. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, che già domenica erano scesi sotto i 100. Nelle ultime 24 ore diminuiscono di altre 2 unità: sono 96, dei quali 43 in Lombardia. In nove regioni non ci sono ricoverati in in terapia intensiva per Covid 19. I ricoverati con sintomi sono 1.120, 40 in meno rispetto a domenica, 15.280 le persone in isolamento domiciliare, 143 in meno rispetto al giorno precedente. Lo comunica il ministero della Salute, che segnala che sono 16.496 gli attualmente positivi, 185 meno di domenica 28.