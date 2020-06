Vittorio Gassman, 20 anni dalla morte: ecco tutti gli amori, tre mogli e quattro figli

29 giugno 2020 a

a

a

Vittorio Gassman ha lasciato il segno nel cinema italiano e non solo. Ma il Mattatore ha avuto anche una vita sentimentale a dir poco movimentata, figlia pure del fascino davvero insuperabile. Per lui tre mogli e quattro figli, da quattro donne diverse, più i tanti amori conquistati sul set. La prima moglie è Nora Ricci, sposata nel 1943, dalla quale è nata la figlia Paola, divenuta poi attrice di teatro.Il matrimonio finisce nel 1948. La seconda moglie è Shelley Winters, per la quale Vittorio vola fino a Los Angeles. Le nozze durano dal 1952 al 1954 e vengono considerati pubblici concubini, visto che in Italia il divorzio in quel periodo è vietato. Dalla relazione con la Winters nasce la figlia Vittoria, ora apprezzato geriatra. Torna in Italia e dà vita a un tumultuoso rapporto con la collega Anna Maria Ferrero, durato 7 anni dal 1953 al 1960. Dal 1961 al 1963 si lega all'attrice danese Annette Strøyberg. Quindi arriva la relazione con Juliette Mayniel, attrice bellissima francese, con la quale ebbe un figlio, Alessandro, diventato anche lui attore e regista. La nascita del figlio senza matrimonio fece scandalo in Italia. Infine il terzo matrimonio avvenuto nel 1970, con Diletta D'Andrea, ex moglie del regista Luciano Salce. Dalle terze nozze nasce un altro figlio, il quarto, Jacopo.