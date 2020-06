Vittorio Gassman, 20 anni dalla morte: la scena memorabile de La Grande guerra con Alberto Sordi | VIDEO

29 giugno 2020 a

a

a

Sono innumerevoli i film in cui Vittorio Gassman ha lasciato il segno nell'immaginario collettivo degli appassionati di cinema e non solo. A 20 anni dalla sua morte le televisioni via via stanno riproponendo alcuni capolavori che ha reso celebri. Tra questi c'è sicuramente La Grande Guerra, il film di Mario Monicelli in cui il Mattatore recita insieme ad Alberto Sordi, un altro personaggio rimasto nei cuori degli italiani. La scena che riproponiamo qui è quella dell'uccisione dei protagonisti, una scena che testimonia come pure due giganti della commedia siano riusciti a interpretare dei ruoli così drammatici.

Un video che emoziona sempre.