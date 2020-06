Ucciso con un proiettile alla testa, corpo trovato dagli operai

29 giugno 2020 a

a

a

Il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato questa mattina, 29 giugno, intorno alle 7.40 a Crema. Sono stati alcuni operai a fare la macabra scoperta quando hanno aperto il cantiere edile a cui stanno lavorando, in via don Primo Mazzolari. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, il medico legale e il magistrato. Stando a quanto riferito dai primi soccorritori, pare che la vittima abbia un foro di proiettile alla testa. Le generalità dell'uomo non sono state divulgate. Sul caso stanno indagando i carabinieri.