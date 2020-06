Truffa dell'intimo, ecco come avviene. Denunciato finto venditore

29 giugno 2020 a

Attenzione all'ultima truffa. Quella dell'intimo. Ancora una volta è il web il teatro della beffa: vengono venduti prodotti che in realtà non saranno mai consegnati. Un uomo di 43 anni di Napoli è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. Una donna aveva risposto al suo annuncio di vendita di intimo garantendo il pagamento per il giorno dopo, lui aveva confermato che avrebbe spedito immediatamente la merce. L'acquirente ha pagato, ma il venditore non ha inviato niente. La vittima, una donna di 44 anni, si è rivolta ai carabinieri. Dopo indagini mirate e telematiche è scattata la denuncia per truffa nei confronti dell'uomo che tra l'altro aveva precedenti simili. Sempre più spesso viene utilizzato l'intimo per le truffe via web.