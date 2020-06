Lieve scossa di terremoto, magnitudo 2.5 in provincia di Matera

29 giugno 2020 a

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 1.18 di lunedì 29 giugno. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato l'epicentro in provincia di Matera, a sei chilometri dal comune di Grassano, paese di poco più di 5mila residenti. E' stato un sisma di magnitudo 2.5, con epicentro ad una profondità di 26 chilometri, non avvertito dalla popolazione o quantomeno non dalla stragrande maggioranza. Ovviamente non c'è stata alcun tipo di conseguenza per persone né cose.