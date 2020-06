Coronavirus, ancora 22 morti in Italia. Altri 174 casi, 307 guarigioni

28 giugno 2020 a

Salgono a 34.738 i morti ufficiali da Coronavirus in Italia dall'inizio della pandemia. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 22 contro gli otto di ieri, sabato 27 giugno. Le 22 vittime sono state registrate in Lombardia (13), Piemonte (5), Emilia Romagna (1), Veneto (1), Liguria (1), Abruzzo (1). Nessuna vittima nelle altre 14 regioni italiane. I nuovi casi sono 174 (97 in Lombardia e 21 in Emilia Romagna) che fanno lievitare il totale dell'epidemia fino a 240.310, gli attualmente positivi sono 16.681. Ancora un dato positivo sul fronte delle guarigioni: escono dall'incubo altre 307 persone, il dato complessivo diventa di 188.891. Nessun nuovo caso in Campania, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Sono 98 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.