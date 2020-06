Coronavirus, Bergamo ricorda le vittime: oltre 6mila decessi

28 giugno 2020 a

Oltre 14mila casi, più di 6mila decessi. La provincia di Bergamo è stata una delle più colpite in Italia dal Coronavirus. L'ultimo dato di oggi, ufficializzato dalla Regione Lombardia, annuncia altri venti nuovi casi. Proprio da Bergamo, nel pieno della pandemia, arrivavano le immagini più drammatiche: i corridoi degli ospedali trasformati in terapie intensive, la triste autocolonna dei mezzi dell'esercito che trasportavano i feretri verso l'Emilia Romagna per l'impossibilità dei forni crematori di smaltire le bare, gli appelli a non mollare di personaggi noti ma anche di semplici cittadini, rimbalzati sui social e condivisi migliaia e migliaia di volte. Questa sera, in diretta Rai, Bergamo ricorderà le sue vittime. Lo farà con la Messa di Requiem di Gaetano Donizetti, davanti al cimitero monumentale. "Abbiamo pensato - ha dichiarato il sindaco, Giorgio Gori - che fosse necessario avere un momento di elaborazione, di lutto collettivo in cui tutta la comunità bergamasca potesse stringersi intorno alle vittime e alle loro famiglie". All'evento parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.