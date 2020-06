Coronavirus, Bergamo ricorda le vittime: il grazie di Matteo Salvini al presidente Mattarella

28 giugno 2020 a

"Grazie a Mattarella che ha fatto due grandi gesti, essere andato a Codogno e andare questa sera a Bergamo". Sono parole di Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato a Mezz'Ora in più, il programma di Rai 3 condotto da Lucia Annunziata. Questa sera, 28 giugno, infatti, il capo dello Stato sarà a Bergamo, una delle città maggiormente colpite dal Coronavirus, per partecipare alla Messa di Requiem di Gaetano Donizetti, organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Fondazione Teatro Donizetti, per ricordare le vittime causate nei comuni della provincia dal virus. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.35.