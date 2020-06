Vacanze, regole e consigli per evitare truffe nell'affitto di case e appartamenti

28 giugno 2020 a

Estate tempo di vacanze , che per essere tali non possono e non devono riservare sorprese . Intoppi e truffe sono sempre dietro l'angolo. Uno dei casi più frequenti è legato agli affitti di appartamenti e ai casi di vacanze attraverso piattaforme o contatti su Internet. Segnalazioni non mancano di turisti rimasti con un pugno di mosche all'arrivo nella località balneare prescelta per le proprie vacanze.

Polizia postale e delle comunicazioni, Unione nazionale consumatori e www.subito.it hanno creato un vademecum di utili consigli , regole semplici per scegliere la propria casa di vacanza in sicurezza.

ATTENTI ALLE IMMAGINI Per capire se le foto che promuovono posizione e struttura da affittare, utilizzano un motore di ricerca web di immagini su cui caricare le foto presenti nell'annuncio per verificare che non si tratti di foto di repertorio ma di scatti di una casa reale ;

ESISTE DAVVERO? Attraverso le mappe disponibili sul web verificare l'effettiva rispondenza - e in alcuni casi interessanti vera e propria - delle indicazioni sull'ubicazione della casa da affittare;

CONTATTO DIRETTO Chiedere contatti diretti all'inserzionista, così da instaurare un minimo di relazione, approfondendo magari la trattativa telefonicamente e chiedendo informazioni e foto aggiuntive sull'immobile;

IL PREZZO E 'GIUSTO? Per capire se il prezzo dell'affitto è adeguato conviene fare una ricerca sulla zona relativamente all'annuncio così da confrontare l'offerta con quella di struttura analogica e che si trova nei paraggi;

FACCIA A FACCIA Laddove è possibile, dopo il contatto attraverso il web, creare le condizioni per un incontro con l'inserzionista per una visita della casa e per consegnare l'assicurazione dell'appartamento di persona;

CAPARRA La richiesta di una caparra è legittima, un patto che non supera il 20% del totale dell'affitto pattuito;

DOCUMENTI Non inviare documenti personali (patente di identità, brevetto o passaporto) all'agenzia o al privato che affitta una casa.

PAGAMENTI Effettuare pagamenti solo su IBAN o tramite metodi di pagamento tracciato, l'IBAN bancario deve essere riconducibile in un conto corrente italiano che è possibile verificare tramite strumenti come calcolatore IBAN.