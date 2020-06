Maria Elena Boschi: "Buona giornata dell'orgoglio Lgbt. Siamo l'Italia che sceglie il coraggio"

28 giugno 2020 a

Buona giornata dell'orgoglio Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Lo scrive Maria Elena Boschi sul suo profilo Facebook. Nel post della capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati si legge: "Sono fiera e orgogliosa di far parte di una comunità che ha riconosciuto diritti a chi ne era privo". "L’Italia Viva - continua il messaggio della parlamentare del partito di Matteo Renzi - è l’Italia che sceglie il coraggio e la libertà. Buona giornata dell’orgoglio Lgbt a tutte e tutti". Oggi, 28 giugno, si celebra la Giornata mondiale dell'orgoglio Lgbt, vengono ricordati i moti di Stonewall, ovvero la rivolta che nel 1969 a New York ha dato il via al movimento moderno di liberazione gay.