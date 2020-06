Riapertura scuole, Speranza: "Mascherine sopra i sei anni e controlli medici" (per ora)

28 giugno 2020 a

Riaprire le scuole sì, ma soltanto in piena sicurezza. E' l'estrema sintesi della posizione del ministro della Salute, Roberto Speranza che emerge da una intervista rilasciata a Il Messaggero. "Oggi - spiega - è in vigore un Dpcm che prevede l'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso aperti al pubblico, dai sei anni in su. Due settimane prima dell'inizio delle lezioni valuteremo la situazione con il Cts, studieremo i numeri dell'epidemia. E potremo pensare anche a provvedimenti differenti da regione a regione". Speranza svela anche che sui tamponi ai dipendenti "stiamo lavorando su due idee del Cts: test sierologici al personale prima della riapertura; tamponi molecolari a campione durante l'anno scolastico".