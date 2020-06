Silvia Provvedi al compagno arrestato per 'ndrangheta: "Ti rinnovo il mio amore e la mia vicinanza"

27 giugno 2020 a

“Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza". Insomma, nulla è cambiato nei sentimenti che Silvia Provvedi nutre nei confronti del compagno e padre della sua bambina appena nata (Nicole), Giorgio De Stefano, detto anche Malefix, arrestato per 'ndrangheta.

'Ndrangheta, nella maxi retata preso anche Giorgio De Stefano: è il compagno di Silvia Provvedi

L'ex di Fabrizio Corona ha deciso dopo qualche giorno di rompere il silenzio in una foto su Instagram in cui è immortalata in primo piano proprio con la piccola bimba. Sotto la foto ecco la lunga didascalia in cui si esprime per quanto sta accadendo al suo compagno.

"Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà. - ha sottolineato la Provvedi -. Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini”. Infine la conclusione in cui si dice fiduciosa nei confronti del lavoro della magistratura e sicura dei suoi sentimenti per il suo Giorgio: "Nulla è cambiato, verso di lui sempre più amore e vicinanza", si legge nel post.