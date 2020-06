Coronavirus in Italia, 8 morti nelle ultime 24 ore: è il dato più basso. I nuovi contagiati sono 175

27 giugno 2020 a

Numeri sempre più confortanti nel consueto bollettino relativo ai contagi e ai decessi da Coronavirus in Italia. Per quanto riguarda i nuovi casi se ne registrano 175 (contro i 259 di venerdì 26 giugno), mentre i morti sono 8, il dato più basso. Complessivamente le vittime ufficiali dall'inizio della pandemia sono 34.716. Nel dettaglio, relativamente alla giornata di sabato 27 giugno, si segnalano 2 decessi in Lombardia, uno nel Lazio, 3 in Piemonte, uno in Umbria e uno in Liguria. Nessun morto in tutte le altre regioni. Per la prima volta i ricoverati nelle terapie intensive scendono sotto quota 100, quando nel pieno dell'emergenza erano oltre 4.000. Il numero totale dei casi è pari a 240.136.