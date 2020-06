Giovanna Abate e Sammy Hassan, crisi per la coppia uscita da Uomini e Donne. L'indizio rivelato ai fan

27 giugno 2020 a

Rottura fra Sammy e Giovanna, almeno secondo i rumors. La coppia uscita da Uomini e Donne, secondo il gossip sarebbe in crisi. Sammy Hassan ha infatti compiuto gli anni, ma Giovanna Abate non ha festeggiato con lui. Nel giorno del compleanno del fidanzato, infatti, secondo quanto rivela il Vicolo delle News, l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta a Roma condividendo video girati in palestra. Sammy, da parte sua, ha condiviso tutti gli auguri ricevuti, Ha raggiunto Viareggio festeggiando con l’amico Rodolfo Salemi.

Giovanna Abate e Sammy Hassan, dopo Uomini e Donne prima estate insieme: l'intervista Video

L'indizio che fa pensare che tutto sia finito, almeno secondo i fan: nessun messaggio di auguri da parte di Giovanna che aveva promesso una festa per il compleanno di Sammy. C'è da pensare che presto possa arrivare la verità direttamente dalla coppia.