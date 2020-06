Sorpresa a Savona, canguro saltella in pieno centro. E gli abitanti assistono divertiti | VIDEO

27 giugno 2020 a

Un buongiorno inedito per gli abitanti di Savona, che nella mattinata di sabato 27 giugno si sono ritrovati di fronte nientemeno che un canguro, il quale nei pressi di piazza del Popolo saltellava tranquillamente tra i passanti.

Questi ultimi hanno assistito alla scena piuttosto divertiti, realizzando anche dei video improvvisati oppure scattando delle foto. L'animale sarebbe scappato dal circo Millennium, davanti al tribunale, dopodiché si è divertito a fare una passeggiata per le vie del centro della città ligure. Dopo essere fuggito, ancora non si sa bene come, il canguro è stato quindi riportato in gabbia dai proprietari dello stesso circo.