Tragedia a Lecco, l'ultimo sms dell'assassino alla moglie: "Non rivedrai mai più i tuoi figli"

"Non rivedrai mai più i tuoi figli". Questo l'ultimo sms scritto da Mario Bressi alla moglie Daniela Fumagalli, 45 anni anche lei, prima di uccidere i due figli gemelli di 12 anni della coppia e togliersi la vita gettandosi da un ponte. La tragedia si è verificata a Margno (Lecco), mentre la donna si trovava nell'abitazione di Gorgonzola. Una atroce vendetta, che si è consumata sabato 27 giugno nella maniera più vigliacca e che stravolgerà per sempre la vita di Daniela. Sui social e non solo la furia e lo sdegno contro l'assassino: "Maledetto, marcisci all'inferno", mentre altri cercano di dare conforto alla povera donna. In queste ore è intervenuto anche il parroco del paesino teatro della tragedia, don Bruno Maggioni, che ha parlato proprio delle condizioni di Daniela Fumagalli dopo l'atroce scoperta: "Ho contattato la madre, è sotto choc, sembra una bestia ferita", ha spiegato.