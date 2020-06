Lecco, padre strangola i due figli e poi si suicida. Il tragico messaggio alla moglie

27 giugno 2020 a

Tragedia in provincia di Lecco, in Valsassina. Un padre ha ucciso i due figli piccoli per poi suicidarsi. E' successo a Margno, in alta Valle, in una abitazione di vacanza nei pressi della funivia che porta al Pian delle Betulle. Il padre avrebbe ucciso nel sonno i due ragazzini, gemelli di 12 anni, per poi mandare un messaggio alla moglie che si trovava nella casa di Gorgonzola, nel Milanese, dove la famiglia risiede abitualmente. L'uomo è stato trovato cadavere poco distante, forse essendosi gettato da un ponte. Alla base del gesto sarebbe la difficile separazione in corso tra i coniugi.

Prima di ammazzare i due figli gemelli di 12 anni, ha inviato un messaggio alla moglie scrivendole che non li avrebbe piu' rivisti.