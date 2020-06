Ponte sullo stretto di Messina, sì delle piccole imprese: "Serve per lo sviluppo"

27 giugno 2020 a

Sì al ponte sullo stretto di Messina. Lo dichiara Gino Sciotto, presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi). A suo avviso non si tratta di uno spreco di risorse pubbliche, ma di "un'opera strategica per la crescita e lo sviluppo non solo della Sicilia ma dell'intero Mezzogiorno".

Il leader della Fapi spiega che "non c’è sviluppo senza mobilità di merci e persone, pertanto chi si oppone alla realizzazione di tale opera vuole dividere ancora l’Italia, in una parte più competitiva ed una che arranca economicamente. Le piccole imprese chiedono di aprire al più presto i cantieri per la realizzazione di questa importante infrastruttura che renderà possibile collegare la Sicilia al resto del Paese".