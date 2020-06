Walter Tobagi, 40 anni fa l'omicidio. Un'interrogazione chiede la verità

27 giugno 2020 a

a

a

Sono trascorsi quarant'anni dall'omicidio di Walter Tobagi, ma ancora non c'è piena chiarezza sull'omicidio. Il giornalista e scrittore fu ammazzato il 28 maggio 1980 dai terroristi della Brigata XXVIII marzo. Il 16 gennaio di quest'anno la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato l'Italia a risarcire due giornalisti, Umberto Brindani e Renzo Magosso, che erano stati condannati per un articolo del 2004 in cui si sosteneva che Tobagi poteva essere salvato dando seguito ad alcune informative di Dario Covolo, carabiniere infiltrato nei gruppi di estrema sinistra. I giornalisti furono querelati per diffamazione da esponenti di alto grado dei Carabinieri. La Corte europea ora ha assolto Brindani e Magosso. Lo Stato non si è appellato. La storia dell'omicidio Tobagi, dunque, andrebbe riscritta alla luce dei nuovi fatti giudiziari. E ora c'è un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, allo scopo di "fare definitiva chiarezza su fatti riguardanti il caso Tobagi, rimuovendo il velo di ambiguità che tuttora rimane". E' firmata dal senatore socialista Riccardo Nencini e da esponenti di Pd, Italia Viva, Forza Italia e +Europa.