Ecobonus 110% a rischio, il governo pensa al rinvio al 15 luglio

27 giugno 2020 a

a

a

Salutati come toccasana per la ripartizione del settore dell'edilizia, i benefici previsti dall'Ecobonus al 110% rischiano lo slittament o al 15 luglio 2020 . Nella formulazione del decreto Rilancio, invece, i dati di inizio dell'efficacia del provvedimento era l' 1 luglio . Fonti accredita lasciano intendere che il Governo parteciperà alla conversione in legge del provvedimento prima di emanare i decreti attuativi. All'origine del rinvio ci sarebbe anche la necessità di incrementare i fondi disponibili per rendere accessibili al più vasto numero di agevolazioni italiane.

L'econobonus, che comprende anche il sismabonus , è stato introdotto dal decreto Rilancio e prevede la detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per le ristrutturazioni degli edifici e gli interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico. La detrazione potrà essere recuperata in cinque rate annuali e il contributo potrà essere goderne anche attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.