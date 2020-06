La sfida di Salvini: "Alle elezioni possiamo farcela ovunque". Ecco dove vuole vincere

27 giugno 2020 a

Il centrodestra alle prossime elezioni può vincere ovunque. Ne è convinto Matteo Salvini, leader della Lega. Lo dichiara in una intervista concessa al Riformista. Salvini spiega che "siamo attrezzati per vincere ovunque, da Nord a Sud. A differenza di cinque anni fa, quando la coalizione andò divisa, oggi la Lega ha esercitato il ruolo di primo partito italiano: i cittadini si aspettano responsabilità e abbiamo fatto di tutto per trovare un'intesa con il resto del centrodestra".

L'election day è in programma il 20 e 21 settembre. I cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere i governatori di Toscana, Veneto, Campania, Liguria, Puglia, Valle d’Aosta e Marche. Si voterà anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per numerose amministrazioni comunali.