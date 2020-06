Ustica, 40 anni fa la strage. Mattarella: "La ricerca della verità è un dovere"

27 giugno 2020 a

A 40 anni dalla strage di Ustica , nella quale persero la vita 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio del DC-9 IH870 della compagnia Itavia , il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a invocare giustizia per le vittime e le loro famiglie, che dalle 20.59 di quel tragico 27 giugno 1980 attendono di conoscere la verità ..

"La strage avvenuta nel cielo di Ustica la sera del 27 giugno 1980 - ribadisce il capo dello Stato - è impressa nella memoria della Repubblica con un voto che non si registra. Nella ricorrenza dei quarant'anni, sentiamo ancora più forte il legame di solidarietà con i familiari delle ottantuno vittime e ci uniamo nel ricordo di chi allora perse la vita, con una ferita profonda nella nostra comunità nazionale ".

Trovare risposte risolutive, giungere a una loro ricostruzione piena e univoca richiede l'impegno delle istituzioni e la collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori. Il dovere della ricerca della verità è fondamentale per la Repubblica ".