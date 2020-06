Gubbio, auto in una scarpata. Soccorsi al lavoro

27 giugno 2020 a

Un'auto è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata nei pressi di Gubbio. I soccorritori sono al lavoro. A darne notizia è il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu) che sta intervenendo sul posto per soccorrere le persone a bordo della vettura di cui ancora non si conoscono le condizioni. A bordo dell'elisoccorso del 118 un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico del Sasu. Sul posto dell'incidente anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Seguono aggiornamenti