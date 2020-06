Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli punge Mussolini: "Pensavo di farla nera ma è già a posto così"

26 giugno 2020 a

"Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così". La battuta è di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Alessandra Mussolini, tanto per introdurre con un pizzico di pepe in più la nuova edizione di Ballando con le stelle . La giornalista, che sarà ancora in veste di giudice severa del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, si è divertita così a punzecchiare una delle concorrenti della prossima edizione. Chissà che la Mussolini non risponda a questa prima provocazione. Una cosa è certa: le scintille non mancheranno di sicuro. Intanto intervistata da Libero, Alessandra Mussolini ha svelato di aver scelto Ballando con le stelle al posto del Grande Fratello Vip: “Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”.