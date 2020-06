Coronavirus, l'esperto Ranieri Guerra (Oms): "Come la Spagnola, in autunno tornò più feroce di prima"

26 giugno 2020 a

a

a

«Il paragone purtroppo è, andando dietro con gli anni, con la Spagnola. La Spagnola ebbe esattamente lo stesso andamento che ha il Covid, andò giù d’estate per riprendere molto ferocemente a settembre e ottobre, e uccise 50 milioni di morti durante la seconda ondata.

Questo è quello che non vogliamo vedere». Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore generale iniziative strategiche dell’Organizzazione mondiale della sanità, ad Agorà su Rai3. «Sparendo il virus dalla clinica e dai nostri ospedali sembra che tutto sia finito, ma non è così», ha aggiunto l'esperto in maniera molto eloquente sempre nel corso della trasmissione.