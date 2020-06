Truffa della piscina, denunciata una donna di 35 anni. Ecco come faceva

26 giugno 2020 a

Spunta anche la truffa della piscina. Ma alla furbetta è andata male: è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata per "truffa informatica". E' stata una 34enne di Cervaro, in provincia di Frosinone, a presentare denuncia alla locale stazione dell'Arma. Immediatamente sono scattate le indagini. L'attività dei militari ha permesso di accertare che la laziale dopo aver acquistato online una piscina mobile, aveva versato la somma di 700 euro attraverso un bonifico bancario. Non aveva però ricevuto la piscina e nemmeno la risposta della venditrice. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di rintracciare la truffatrice e denunciarla: si tratta di una 35enne di Montepulciano, Pescara.