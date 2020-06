Coronavirus, indice Rt sotto 1 su scala nazionale: nel Lazio a 1,24, più di Lombardia ed Emilia Romagna

26 giugno 2020 a

«La situazione a livello del Paese continua ad essere buona e l’Rt sotto 1 su scala nazionale. Naturalmente persistono delle differenze nell’incidenza da regione a regione. Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente». Lo afferma Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nel videomessaggio a commento dei dati del monitoraggio settimanale sulle Regioni della cabina di regia ministero Salute-Iss. «Questi dati ci inducono a mantenere comportamenti adeguati e soprattutto a identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo», conclude.

Il Lazio è la regione con la maggiore contagiosità da coronavirus in Italia, nella settimana dal 15 al 21 giugno. Secondo il monitoraggio dell'Iss, l'indice Rt è salito a 1,24 (era 1,12 nello scorso monitoraggio), superando quello di Lombardia ed Emilia Romagna, entrambe con l'Rt a 1,01. In Umbria l'indice è a 0, con nessun nuovo caso segnalato.