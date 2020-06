Coronavirus, 27 nuovi casi alla Bartolini di Bologna

26 giugno 2020 a

Sono 27 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna riferiti al focolaio di Bologna nell’azienda della logistica Bartolini. Lo comunica la Regione in una nota, secondo cui dall’inizio dell’epidemia da Covid-19, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.393 casi di positività, 46 in più rispetto a ieri, di cui 39 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Dei 46 nuovi casi, in particolare, 37 riguardano la provincia di Bologna.

Si registrano 3 nuovi decessi, 1 uomo e 2 donne. Si tratta di 1 persona residente in provincia di Bologna, 1 in provincia di Ferrara e 1 in provincia di Modena. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.252.