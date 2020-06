Coronavirus, calano i nuovi casi in Italia. Trenta morti nelle ultime 24 ore

26 giugno 2020 a

Bollettino Covid 19 di oggi, venerdì 26 giugno 2020 relativo all'Italia. Tornano a calare i nuovi casi di coronavirus: sono 259 nelle ultime 24 ore (di cui 156 in Lombardia) dopo i 296 registrati giovedì. Migliora anche il dato delle vittime: 30 (di cui 16 in Lombardia) contro le 34 di giovedì. Torna invece a salire, seppur molto lievemente, il dato delle terapie intensive: nelle ultime 24 ore sono infatti due i ricoveri in più rispetto al giorno precedente.

Sono cinque le Regioni in cui non si sono registrati contagi nelle ultime 24 ore: Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.