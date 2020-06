Su Rai1 l'ultima puntata de La Prova del Cuoco, i conduttori Isoardi e Lippi commossi in studio

26 giugno 2020 a

a

a

E' andata in archivio anche l'ultima puntata de La Prova del Cuoco, il programma di cucina su Rai1 che ha chiuso i battenti dopo 20 anni. Oggi, venerdì 26 giugno, è arrivata l'ufficialità: gli ascolti non sono certo quelli di un tempo, ma è sempre una notizia quando una trasmissione così consolidata viene interrotta definitivamente. Commozione in studio nella puntata di venerdì da parte dei conduttori Elisa Isoardi e Claudio Lippi. "Oggi però non piango - ha sottolineato la presentatrice -. Devo rendermi conto della cosa, quindi lo farò a casa con il mio cagnolino Zenit. Mi dispiace perché era bello e perché compiva 20 anni questa trasmissione", Elisa Isoardi tuttavia non è poi riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto un video di ringraziamenti da parte del suo staff. Stesso dicasi per il suo braccio destro, Claudio Lippi: "Quello che non sa la gente è che purtroppo nello spettacolo sembriamo tutti amici, ma non è assolutamente vero: nascono degli amori profondi con altre persone, quello con Elisa non lo scorderò mai. Ricorderemo questa trasmissione anche se non c’è più", ha aggiunto il presentatore. Sui social network il dibattito si è subito acceso tra chi ha già nostalgia e chi pensa che sia stato giusto voltare pagina anche per la Rai.