Chiara Ferragni stupisce ancora, su Instagram quasi nudo integrale con un vestito mozzafiato

"Altro giroooo". Questo il commento di Chiara Ferragni a una foto postata dalla popolare influencer su Instagram. Un'immagine supersexy, dove Chiara è immortalata con un vestito nero che la mostra svestita in più parti. Un quasi nudo integrale che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan.

In più lo smartphone in mano e uno sguardo ammiccante, tanto per non far mancare niente. C'è tuttavia anche chi ha storto il naso, parlando di "maglietta strappata". In realtà Chiara Ferragni ha colpito ancora nel segno e la maggior parte dei suoi followers l'ha sommersa di like. Si tratta senza dubbio di un look che non lascia molto spazio all'immaginazione.