Bagno nella piscina di casa per Icardi e Wanda Nara. Lei mostra una scollatura vertiginosa

Continua a gonfie vele la nuova vita parigina di Mauro Icardi e Wanda Nara, che si godono la loro nuova casa nella capitale francese. La coppia argentina si è lasciata andare a un bagno notturno nella piscina di casa per la coppia argentina: “Estate in casa”, commenta Wanda Nara che mostra un super décolleté.

Icardi si è trasferito ufficialmente poche settimane fa a titolo definitivo dall'Inter al Psg per una cifra di 58 milioni. Ora, con il campionato francese terminato, aspetta in casa in pieno relax la ripresa ad agosto della Champions League, dove il Psg è ancora in piena corsa.