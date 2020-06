Nelle carceri italiane 24 suicidi. Tre procure italiane indagano per tortura

26 giugno 2020 a

Dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane si sono tolti la vita 24 detenuti. E' il garante nazionale a comunicarlo nella sua relazione annuale sulla situazione negli istituti di pena. "Occorre segnalare - spiega - che ben cinque suicidi hanno coinvolto persone che in libertà erano senza fissa dimora e che in più di un caso si è trattato di persone che avevano appena fatto ingresso in Istituto e, conseguentemente, erano state collocate in isolamento sanitario precauzionale Coronavirus, come avviene per tutti i nuovi giunti". Il garante ha anche comunicato che tre procure italiane (Napoli, Siena e Torino) hanno aperto ognuna un procedimento penale ravvisando il "delitto di tortura in atti di violenza e di minaccia compiuti da operatori della polizia penitenziaria nei confronti di persone detenute".