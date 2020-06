Coronavirus, 40mila infezioni e 2.500 morti in un giorno negli Usa. Apple chiude altri negozi

26 giugno 2020 a

Negli Stati Uniti è sempre più concreta la paura di una seconda fase di lockdown per il Coronavirus. Apple è una delle prime aziende che si muove in tal senso e che è tornata a chiudere 32 punti vendita dopo il nuovo aumento di casi. A partire da oggi, 26 giugno, scenderanno le saracinesche di altri 14 negozi in Florida che si andranno a sommare a quelli chiusi nell'area di Houston, nel Texas, nel South e nel North Carolina. Nella giornata di giovedì 25 giugno i nuovi contagi negli Usa hanno toccato un altro record: le infezioni sono state quasi 40mila. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 2.500.