Coronavirus, Oms: "Sembra che tutto sia finito ma purtroppo non è così"

Coronavirus, sembra che tutto sia finito, ma non è così. Lo ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore generale delle iniziative strategiche dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. "Sparendo il virus dalla clinica e dai nostri ospedali sembra che tutto sia finito, ma non è così", ha spiegato. Non solo ci sono Paesi che in queste settimane sono ancora nel pieno della pandemia, ma i recenti focolai in alcune aree dell'Europa hanno confermato che l'emergenza sanitaria non è stata ancora superata. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli di sanitari ed esperti a continuare a tenere alta la guardia ed a rispettare con scrupolo le misure di distanziamento.