Stop al bagaglio a mano in aereo. Le nuove misure anti Coronavirus

Stop al bagaglio a mano in aereo. Le cappelliere resteranno vuote, sarà possibile portare a bordo dei velivoli soltanto borse che potranno essere sistemate sotto ai sedili. E' una delle principali novità delle misure adottate per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus. La misura è prevista nella nota che l'Enac ha trasmesso alle compagnie. Non è l'unica novità. La temperatura corporea deve essere misurata prima di salire sull'aereo e se è superiore a 37,5 l'accesso va vietato, quindi è sufficiente una sola misurazione della febbre. Il passeggero deve inoltre compilare un modello che autocertifichi che non ha avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia Covid 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile.