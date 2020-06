Mafia capitale, tornano in libertà Salvatore Buzzi e Luca Gramazio

26 giugno 2020 a

a

a

A dieci giorni da un provvedimento analogo emesso nei confronti di Massimo Carminati , tornano in libertà altri due protagonisti dell'inchiesta Mafia capitale: Salvatore Buzzi e Luca Gramazio . In questo senso ha deciso la prima sezione della Corte d'appello di Roma , facendo riferimento alla decorrenza dei termini di custodia cautelare . Nei confronti di Buzzi è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, mentre sia per Buzzi che per Gramazio è previsto il divieto di espatrio. "La Corte di appello - hanno commentato all'Adnkronos gli avvocati Alessandro Diddi che difende Buzzi insieme a Piergerardo Santoro - ha riconosciuto che sono scaduti i termini della custodia cautelare. Questo è il caso di ciò che è rimasto di questo processo dopo che la Cassazione ha riconosciuto che non era la mafia ".