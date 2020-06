Meteo, caldo e afa su tutta Italia: è estate con temperature che sfiorano i 40 gradi. Le previsioni

26 giugno 2020 a

E' arrivata l'estate con caldo e afa che si faranno sentire in tutta Italia a partire da lunedì 29 giugno. Secondo gli esperti di 3B meteo, l'autore del cambiamento in meglio è l'anticiclone afro azzorriano, una cellula ibrida costituita in parte dall'anticiclone sub tropicale delle Azzorre e in parte da quello sahariano. Nel corso dei prossimi giorni il contributo africano comincerà a prevalere su quello oceanico e le temperature aumenteranno ulteriormente. Entro la giornata di lunedì tutta l'Italia sarà sopra media con valori massimi che potranno localmente raggiungere e superare la soglia dei 35°C. Le condizioni saranno anche parecchio afose su alcune città".

Temperature sabato: Temperature in leggero aumento rispetto al venerdì, soprattutto Valpadana, interne del Centro, Isole Maggiori. Le città più calde saranno Roma, Bologna, Firenze, Milano e Torino con afa elevata a Milano , Roma e Torino. La più fresca Genova.

Temperature domenica: ulteriore aumento rispetto al sabato con valori elevati in Valpadana, soglie fino a 36°C A Bologna, 33°C a Milano, molto calda e afosa anche Firenze con 35°C. La più fresca ancora Genova con 25°C.

Nei giorni successivi il caldo si farà sentire ulteriormente in tutta Italia.