Imprevisto durante Io e te. L'intervista di Diaco alla Berlinguer interrotta da un trapano

25 giugno 2020 a

a

a

Fuori programma curioso durante la puntata di giovedì 25 giugno di "Io e te", trasmissione di Pierluigi Diaco in onda tutti i giorni dalle 14 su Rai1. L'intervista alla giornalista Bianca Berlinguer, ospite che stava presentando il suo libro, è stata interrotta dal rumore di un trapano poi proseguito per diversi minuti. Diaco ha provato a ironizzare: "E' interessante che mentre andiamo in onda fanno i lavori alla Rai, è bellissimo, è un'azienda meravigliosa". Bianca Berlinguer è andata avanti provando a sdrammatizzare dopo che si sono sentiti pure dei colpi di martello: "Nel frattempo continuano i lavori in corso", ha affermato la conduttrice di Carta bianca.

Quella volta che Diaco protestò in diretta per lo squillo di un cellulare

A questo punto però il rumore del trapano in sottofondo era francamente troppo forte e interferiva con l'intervista. Diaco ha quindi domandato agli autori: "Ma mi spiegate dove stanno facendo i lavori?". Da dietro le quinte hanno replicato che i rumori venivano dal piano di sopra e il conduttore ha continuato: "Al quarto piano stanno lavorando con i trapani mentre noi trasmettiamo? Ma è meraviglioso". Tra gli ospiti tuttavia c'è chi non l'ha presa con ironia, visto che Katia Ricciarelli è stata sorpresa a commentare: "Che vergogna", ha detto il noto soprano. I rumori si sentivano chiaramente anche da casa. Diaco allora ha fatto presente: "Qualcuno di voi potrebbe andare al quarto piano e dire che noi stiamo lavorando". Poco dopo, gli autori hanno assicurato che coloro che stavano usando il trapano erano stati informati, ma Diaco ha concluso: "Gliel'avete detto ma continuano con i martelli, ma che meraviglia". Un fuori programma fastidioso ma che comunque ha saputo regalare anche dei momenti divertenti.