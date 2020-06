Coronavirus in Italia, risalgono i contagi: i morti sono 34. Raddoppiano i positivi in Lombardia

25 giugno 2020 a

Sono dati stabili quelli che arrivano dal Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione civile, in merito allo stato della pandemia di Coronavirus in Italia. Entrando maggiormente nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono 296 i nuovi casi di positività al Covid 19, 614 i guariti e 34 i decessi. I casi totali quindi sono 239.706, di cui 186.725 i guariti. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva sono 103, quattro in meno rispetto a mercoledì 24 giugno. L'incremento di un centinaio di casi delle nuove positività (296 rispetto ai 190 di mercoledì) viene attribuito al raddoppio in Lombardia (da 88 casi a 170) e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna e Campania per via dei focolai a Bologna (soprattutto nell'azienda di consegne Brt) e Mondragone.