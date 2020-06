Coronavirus, focolaio alla Brt di Bologna: i contagiati salgono a 54. Più un'altra decina nell'hinterland

25 giugno 2020 a

a

a

Preoccupa il focolaio che si è scatenato a Bologna nell'azienda di consegne Bartolini (oggi Brt). "A oggi i casi di positività sono 54, ma ci sono un’altra decina di positivi in altri magazzini della logistica tra l’Interporto e Calderara di Reno", ha sottolineato Tiziano Loreti di Si Cobas, parlando all'AdnKronos. La situazione appunto del focolaio individuato all’interno dell’azienda in zona Roveri ha fatto alzare di colpo il numero di contagiati nel capoluogo emiliano. Ai 54 casi già individuati, secondo i dati di Si Cobas, per la maggior parte asintomatici, si sommerebbero un’altra decina di casi rilevati nei magazzini logistici di altre aziende del Bolognese. "Siamo molto preoccupati - spiega Loreti - la situazione sta peggiorando. Alla Brt siamo passati, in quattro o cinque giorni, da 12 a 54 casi, e anche quelli rilevati negli altri magazzini riguardano gli ultimi giorni". "All’ inizio della pandemia - racconta ancora Loreti - siamo riusciti a ottenere protocolli di sicurezza con le aziende per la tutela dei lavoratori, ma con Brt abbiamo faticato di più. La sicurezza non è una materia da trattare con leggerezza in un momento simile", ha aggiunto. Ora il magazzino della Brt è chiuso e la situazione è monitorata da vicino da Ausl e Comune.