Ema Stokholma denuncia: "Filmata con un cellulare sotto la gonna mentre lavoravo"

Un cellulare lasciato acceso in videoregistrazione su una cassa, messo appositamente per riprendere la dj sotto la gonna. A denunciare il fatto è stata Ema Stokholma, speaker radiofonica e dj anche in occasione delle ultime edizioni del festival di Sanremo. La vicenda si è verificata durante lo spettacolo di San Giovanni dalla Mole Antonelliana di Torino. Ema ha reso noto il fatto in una storia su Instagram. Il responsabile del gesto è stato individuato e denunciato. Tra l'altro all'interno del cellulare sono state trovate pure altre registrazioni. Ema Stokholma ha quindi rincarato la dose: "Quando ho denunciato il fatto tuttavia ho trovato molta leggerezza intorno a me, come se non fosse successo nulla di grave".