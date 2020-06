Va dal parrucchiere e le presentano un conto da 600 euro. Si rifiuta di pagare e interviene la polizia

25 giugno 2020 a

Va a fare i capelli, ma quando le presentano il conto di 600 euro si rifiuta di pagare: "Non posso, è un conto troppo salato". E' successo nel salone di Anzio "Federico Fashion Style", il cui titolare è diventato anche una star televisiva. La donna era convinta di spendere circa 300 euro e così quando ha capito che per il restyling al Salone delle Meraviglie doveva sborsare molto di più si è rifiutata di pagare il conto. A questo punto, secondo il quotidiano locale "IlCaffè.tv", è intervenuto lo stesso titolare che ha chiamato l'intervento dei poliziotti del Commissariato di Anzio. Federico - meglio conosciuto come parrucchiere delle star - ha proposto alla signora di non pagare nulla, ma la donna ha replicato: "Voglio pagare la giusta cifra, che non può essere quella di 600 euro". Non sarebbe un fatto inedito che da "Federico Fashion Style" interviene la polizia per vicende del genere.