Giustizia, chiesto processo disciplinare per Luca Palamara e altri nove magistrati

25 giugno 2020 a

a

a

Chiesto il processo disciplinare per dieci magistrati coinvolti nella vicenda dell'Hotel Champagne e in altri casi legati tra loro e riferibili alle vicende ormai al centro dell'attenzione mediatica da mesi. E' la procura generale della Cassazione ad avanzare la richiesta. Tra i magistrati coinvolti c'è Luca Palamara. Con lui anche ex togati del Consiglio superiore della magistratura: Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepri, Gianluigi Morlini e Luigi Spina oltre ad altre figure di contorno. La Procura generale della Cassazione, inoltre, ha chiesto anche il processo disciplinare per Cosimo Ferri per il caso dell'hotel Champagne. La notizia è stata battuta e pubblicata online dall'agenzia Ansa.